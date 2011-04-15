Первое место на российском рынке M&A в октябре заняло строительство и девелопмент

Первое место на российском рынке M&A в октябре 2019 года заняло строительство и девелопмент с 16 сделками на $342.4 млн. По сравнению с октябрём 2018 года этот показатель оказался на 41.6% меньше по стоимости и на 77.8% больше по количеству транзакций. По числу сделок отрасль занимает 37.2%, по объему - 20.2% рынка. Крупнейшей сделкой октября стало приобретение компанией Arrow Capital, которую связывают с группой "Трансмашхолдинг", у бывших топ-менеджеров "Интеко" офисной части комплекса Fusion Park оценочно за $62.6 млн. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Второе место занял ТЭК с одной, но крупнейшей за месяц сделкой на $238 млн (14.1% объема рынка) - переходом Марийского НПЗ, последнего нефтяного актива группы New Stream Дмитрия Мазурова, в собственность коллекторского агентства "Долговой центр". Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла в 59.5 раза - с $4 млн годом ранее.



На третье место по итогам месяца вышла торговля с тремя сделками на $197.1 млн. Доля отрасли составила 11.6% объёма рынка. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в секторе в октябре 2019 года, выросла в 141 раз. Крупнейшей сделкой месяца стало приобретение Татнефтью 100% российской "дочки" Neste Oyj "Несте Санкт-Петербург" за $169.6 млн.



На четвёртом месте по итогам периода оказалась пищевая промышленность с одной сделкой на $150.7 млн (8.9% объёма рынка). Напомним, в октябре 2018 года в отрасли не было зафиксировано ни одной сделки. Единственной сделкой месяца стала покупка "Сибирской аграрной группой" комплекса по производству свинины "Кудряшовское" и "Кудряшовского мясокомбината" у московского холдинга "Копетания".



На пятое место поднялось машиностроение (доля рынка - 8%) также с одной сделкой на $135.4 млн - продажей холдингом "РЖД" на торгах 100% минус 1 акции "Вагонной ремонтной компании-3". Стоимость этой сделки оказалась на 22.6% выше суммарной стоимости сделок октября 2018 года.



В октябре 2019 года заметно снизилась активность в таких отраслях, как информационные технологии (IT) и финансовые институты.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"