Набсовет АЛРОСА рассмотрит вопрос об отчуждении НПФ "Алмазная осень"

Наблюдательный совет ПАО АК "АЛРОСА" на заседании 10 декабря 2019 года рассмотрит вопрос о прекращении участия АК в Негосударственном пенсионном фонде "Алмазная осень". Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



АО "НПФ "Алмазная осень" создан в 2015 году путем преобразования негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень", который был основан в 1995 году. Фонд осуществляет деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Имеет шесть филиалов в Мирном, Ленске, Айхале, Удачном, Якутске и Москве. 99,75% акций Фонда принадлежит ПАО АК "АЛРОСА". В настоящее время в "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тыс. человек, по обязательному пенсионному страхованию - более 34.7 тыс. человек.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.







"AK&M" от 06.12.2019