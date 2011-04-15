В РФ с 8 декабря вводят новый график движения поездов

На всей сети российских железных дорог 8 декабря 2019 года в 00:00 MSK вводится в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки (одна пара - это поезда туда и обратно) в 433 различных сообщениях.



Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены: из них 47 поездов - от 30 до 60 минут, а 44 поезда - свыше часа (например, поезд N 5/6 Астрахань - Москва сократил время в пути на 3 часа 33 мин, N 13/14 Новокузнецк - Санкт-Петербург - на 1 час 23 мин, N 133/134 Томск-Анапа - на 3 час 12 мин).



В новом графике количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит почти 64.7% от общего числа.



Увеличится и число дневных экспрессов: будут назначены 14 новых поездов на 8 маршрутах (например, Краснодар-Анапа, Ростов-Анапа-Новороссийск, Армавир Ростовский-Имеретинский курорт, Екатеринбург-Тюмень, Екатеринбург-Пермь, Хабаровск-Владивосток и др.). Всего в новом графике будут курсировать 82 пары дневных поездов на 45 маршрутах (в графике на 2018/2019 годы - 69 пар поездов на 41 маршруте).



На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначены 46 новых поездов (Ростов-Краснодар-Туапсе, Омск-Владивосток, Москва-Муром-Нижний Новгород, Москва-Санкт-Петербург-Сортавала-Петрозаводск).



Также расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава - до 17 пар поездов на 13 маршрутах (было 11 пар на 9 маршрутах). Так, например, с 8 декабря новый двухэтажный поезд будет обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва-Пенза, а с 25 декабря - на маршруте Москва-Брянск.



Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Финляндию, Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Китай и другие) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019/2020 гг. назначены следующие новые международные поезда: Андижан-Уфа, Новороссийск - Баку, Гомель-Новозыбков.



Железнодорожными администрациями государств СНГ и дальнего зарубежья назначены 65 пассажирских поездов, в том числе 4 поезда будут находиться на совместном обслуживании с железнодорожными администрациями стран СНГ и дальнего зарубежья.



Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов (график движения на 2018/19 г. обеспечивали 1177 составов). Из них: 189 составов поездов "Ласточка" (в 2018/19 г. - 160 состава), 16 составов поездов "Сапсан", 7 составов поездов "Тальго" и 4 состава поездов "Аллегро".



Общие размеры пригородного движения в графике 2019/2020 годов увеличились на 188 пар поездов и составили 3926 пар (3738 пар в 2018/2019 годах).



Из них 434 пары будут сформированы составами "Ласточка" (в 2018/2019 годах - 312 пар). В том числе 259 пар на Московской железной дороге, 111 пар - на Октябрьской железной дороге, 17.5 пар - на Свердловской железной дороге, 21.5 пар на Калининградской железной дороге и 25 пар на Северо-Кавказской железной дороге).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 06.12.2019