Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 9 декабря 2019 года.



ПРЕДБАНКРОТНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

НПФ ПРОСЯТ СМЯГЧИТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ САНАЦИИ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили уточнить ряд формальных требований законопроекта "О санации НПФ", по которым планируется осуществлять меры по предупреждению их банкротства. Пенсионные саморегулируемые организации (СРО) обращают внимание на положения об актуарном дефиците и вопросы прохождения фондами стресс-тестов. Сторонние эксперты также называют последний пункт противоречивым, поскольку он может повлиять на инвестиционную политику НПФ.





"САФМАР" ЗАКОЛЬЦЕВАЛ ДИВИДЕНДЫ

ХОЛДИНГ НАПРАВИТ ДОХОДЫ ОТ НПФ НА ВЫКУП У НЕГО РИСКОВЫХ АКТИВОВ



Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции", единственный акционер НПФ "Сафмар", направит полученные от него дивиденды на выкуп части активов, входящих в рисковый портфель пенсионных накоплений фонда. Лимит по портфелю может быть превышен в конце декабря, после того как из индекса Московской биржи исключат акции самого холдинга и "Русснефти". Дивиденды помогут сократить выплаты холдинга из собственных средств на избавление пенсионного бизнеса от накопленных в прежние годы проблем.





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"AK&M" от 09.12.2019