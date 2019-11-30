ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 7 декабря, в размере 70.7584 руб. против 70.7245 руб. на 6 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



06.12.19 - 70.7245 руб.

05.12.19 - 71.1086 руб.

04.12.19 - 71.0608 руб.

03.12.19 - 70.9730 руб.

30.11.19 - 70.5475 руб.































































































































































































































































"AK&M" от 09.12.2019