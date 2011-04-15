Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается нейтральный. Цены на нефть немного снижаются после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились. Рынки попробуют развить восходящий тренд, полагает аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.



Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0.9-1.2% после публикации неожиданно сильных данных по состоянию национального рынка труда в ноябре. Так, темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе ускорились с 156 тыс. до 266 тыс. (ожидалось 180 тыс.), в то время как уровень безработицы снизился с 3.6% до 3.5%. Дональд Трамп при этом заявил о продолжении переговоров по торговой сделке с КНР и о том, что повышение импортных пошлин с 15 декабря не обсуждается.



Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0.1% в рамках коррекции. Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1.2%.



На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0.3%. Фондовые индексы Китая изменятся разнонаправленно, в пределах 0.5%. Опубликованная на выходных статистика показала падение экспорта КНР в ноябре на 1.1% г/г и увеличение импорта страны на 0.3% г/г (ожидалось +0.8% и -1.4% соответственно), усилив опасения инвесторов относительно состояния второй по величине экономики мира.



Нефтяные фьючерсы утром коррекционно теряют чуть менее 0,5% после повышения в пятницу. Котировки в конце прошлой недели достигли новых многонедельных максимумов ($64.88 для Brent и $59.85 для WTI) после решения ОПЕК+ расширить квоты по сокращению нефтедобычи в I квартале 2020 года на 500 тыс. баррелей в день, до 1.7 млн баррелей в день. При этом Саудовская Аравия готова довести сокращение до 2.1 млн баррелей в день, что позитивно для котировок в краткосрочном и среднесрочном периоде.



Утром российские индексы и рубль получат поддержку от пятничного оптимизма на нефтяных и зарубежных фондовых площадках, в связи с чем наверняка попытаются удержать отвоеванные в конце прошлой недели позиции. Основной позитив, однако, к началу новой недели уже был отыгран, в связи с чем инвесторы будут ждать новостей с торгового фронта, заседаний ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ. В ближайшие дни Газпром и Лукойл также рассмотрят дивидендную политику. В целом российский рынок начинает неделю с неплохими шансами на развитие краткосрочного повышения.



"AK&M" от 09.12.2019