Вердикт ОПЕК+ не сильно впечатлил инвесторов. Нефть подорожала более чем на 1.5% на торгах в пятницу, отыгрывая итоги саммита ОПЕК+. Brent в моменте отметилась на 2.5-месячных максимумах в районе $64.85 за баррель, но на тестирование отметки $65 так и не решилась и впоследствии частично скорректировалась. На утренних торгах в понедельник фьючерсы торгуются неподалеку от уровня $64 за баррель. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Группа ОПЕК+ увеличила объемы сокращаемой добычи на 500 тыс. баррелей в день, продлив сделку до конца первого квартала следующего года, что в целом вписалось в ожидания инвесторов. Но в целом оптимизм участников рынка проявляется довольно сдержанно. Во-первых, к моменту принятия решения о дополнительном сокращении производства этот шаг уже во многом был отыгран. Во-вторых, трейдеры рассчитывали на более существенную пролонгацию соглашения. В-третьих, на рынке по-прежнему нет уверенности в том, что все участники будут добросовестно выполнять условия пакта.



Тем временем Baker Hughes рапортовала о сокращении числа буровых седьмую неделю подряд. На прошлой неделе количество активных установок снизилось еще на 5 штук, до 663 единиц, что стало минимальным значением с апреля 2017 года. Впрочем, снижение этого показателя уже давно не впечатляет игроков, поскольку добыча в стране продолжает ставить новые рекорды.



На старте новой недели Brent скромно обосновалась вблизи уровня $64. Локальным негативным фактором служит свежая статистика из КНР, отразившая сокращение экспорта на 1,1% при прогнозе аналогичного прироста. Сейчас котировки тестируют 200-дневную скользящую среднюю на фоне снижения активности инвесторов после волатильной недели. Как только итоги саммита ОПЕК+ будут полностью отыграны, трейдеры снова переключат внимание на отношения между США и КНР.

















"AK&M" от 09.12.2019