Рубль может получить умеренную поддержку по итогам встречи "нормандской четверки", говорится в обзоре Nordea.



Предстоящая неделя будет крайне насыщенной. Итоги заседаний ФРС, ЕЦБ, Банка России, а также итоги выборов в Великобритании и решение относительно нового раунда тарифов в отношении китайских товаров 15 декабря определят настроения на глобальных площадках и на российском валютном рынке.



Первая половина недели может сложиться для рубля благоприятно на фоне возобновления контактов "нормандской четверки" и комфортных уровней нефтяных цен после встречи ОПЕК+ в пятницу (подробнее в комментарии по сырьевому рынку). Основные риски для российской валюты сконцентрированы во второй половине недели.



Вышедшие в пятницу сильные данные по рынку труда в США не дадут ФРС поводов для мягкой риторики по итогам заседания 11 декабря, поэтому доллар, вероятно, сохранит сильные позиции. Риск представляют слушания 11 декабря в одном из комитетов Сената США, где должно состояться голосование по законопроекту о санкциях.



Выборы в Великобритании 12 декабря могут завершиться уверенной победой консерваторов, которые могут получить абсолютное большинство в Парламенте, что повышает шансы заключения сделки Brexit и может способствовать укреплению европейской валюты.



Новый раунд пошлин, намеченный на 15 декабря, скорее всего, будет отложен, но такой сценарий сейчас фактически заложен в ожидания рынка. В целом внешние и внутренние факторы могут привести к умеренному ослаблению российской валюты во второй половине недели.



"AK&M" от 09.12.2019