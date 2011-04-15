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09/12/2019
12:40

Кабмин направил 3.5 млрд руб. на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры

Кабмин направил 3.5 млрд руб. на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 460 млн руб. в 2020 году, 920 млн руб. в 2021 году, 2120 млн руб. в 2022 году.

Подписанным распоряжением утверждено адресное (пообъектное) распределение этих средств.

Трансферты предоставляются на реновацию Дома танца ансамбля "Лезгинка" в Махачкале (Республика Дагестан), Марийской государственной филармонии им. Я.А.Эшпая, Мурманского областного драматического театра, Курганского государственного театра драмы, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина и других.

"AK&M" от 09.12.2019
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