ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 декабря в размере 70.5047 руб. против 70.7584 руб. на 7 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



07.12.19 - 70.7584 руб.

06.12.19 - 70.7245 руб.

05.12.19 - 71.1086 руб.

04.12.19 - 71.0608 руб.

03.12.19 - 70.9730 руб.

































































































































































































































































"AK&M" от 09.12.2019