Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 декабря в размере 70.5047 руб. против 70.7584 руб. на 7 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
07.12.19 - 70.7584 руб.
06.12.19 - 70.7245 руб.
05.12.19 - 71.1086 руб.
04.12.19 - 71.0608 руб.
03.12.19 - 70.9730 руб.
"AK&M" от 09.12.2019