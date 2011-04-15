|
|
|
|09/12/2019
13:01
|
Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 декабря
|
Банк России установил на 10 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5046
1 Азербайджанский манат 37.5623
100 Армянских драмов 13.3245
1 Белорусский рубль 30.1198
1 Болгарский лев 36.0514
1 Бразильский реал 15.3868
100 Венгерских форинтов 21.2638
1000 Вон Республики Корея 53.4883
10 Гонконгских долларов 81.4026
10 Датских крон 94.3688
1 Доллар США 63.7244
1 Евро 70.5047
100 Индийских рупий 89.6015
100 Казахстанских тенге 16.5185
1 Канадский доллар 48.0649
100 Киргизских сомов 91.0362
10 Китайских юаней 90.5099
10 Молдавских леев 36.6970
1 Новый туркменский манат 18.2330
10 Норвежских крон 69.7173
1 Польский злотый 16.4697
1 Румынский лей 14.7479
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8556
1 Сингапурский доллар 46.8493
10 Таджикских сомони 65.8242
1 Турецкая лира 10.9856
10000 Узбекских сумов 67.0009
10 Украинских гривен 26.9231
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8804
10 Чешских крон 27.6114
10 Шведских крон 67.0388
1 Швейцарский франк 64.3356
10 Южноафриканских рэндов 43.4813
100 Японских иен 58.7078
"AK&M" от 09.12.2019
|
|
|КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
|
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3