Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 декабря

Банк России установил на 10 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5046

1 Азербайджанский манат 37.5623

100 Армянских драмов 13.3245

1 Белорусский рубль 30.1198

1 Болгарский лев 36.0514

1 Бразильский реал 15.3868

100 Венгерских форинтов 21.2638

1000 Вон Республики Корея 53.4883

10 Гонконгских долларов 81.4026

10 Датских крон 94.3688

1 Доллар США 63.7244

1 Евро 70.5047

100 Индийских рупий 89.6015

100 Казахстанских тенге 16.5185

1 Канадский доллар 48.0649

100 Киргизских сомов 91.0362

10 Китайских юаней 90.5099

10 Молдавских леев 36.6970

1 Новый туркменский манат 18.2330

10 Норвежских крон 69.7173

1 Польский злотый 16.4697

1 Румынский лей 14.7479

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8556

1 Сингапурский доллар 46.8493

10 Таджикских сомони 65.8242

1 Турецкая лира 10.9856

10000 Узбекских сумов 67.0009

10 Украинских гривен 26.9231

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.8804

10 Чешских крон 27.6114

10 Шведских крон 67.0388

1 Швейцарский франк 64.3356

10 Южноафриканских рэндов 43.4813

100 Японских иен 58.7078

"AK&M" от 09.12.2019