МОЭК переходит на прямые договоры с жителями 30 домов

ПАО "МОЭК" приняло решение об одностороннем отказе от исполнения договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения с управляющими компаниями в сфере ЖКХ ООО "УК "РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ", ООО "ДЭЗ Обручево", ЖСК "Адлер". Об этом говорится в сообщении компании.



Так, с 1 января 2020 года ресурсоснабжающая организация переходит на прямые договоры с собственниками помещений 30 многоквартирных домов в Восточном, Юго-западном и Северо-западном округах Москвы.



Основанием для перехода на прямые договоры по инициативе МОЭК является задолженность указанных управляющих компаний за поставленные ресурсы, превышающая две среднемесячные величины обязательств по оплате по договорам ресурсоснабжения. Подтверждённая задолженность УК "РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ" составляет более 149 млн руб. (по 27 домам), "ДЭЗ Обручево" более 33 млн руб. (2 дома), ЖСК "Адлер" более 4 млн руб. (1 дом).



Прямые договоры между МОЭК и каждым собственником помещений многоквартирных домов, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг, вступят в силу с 1 января 2020 года. Заключения новых письменных договоров при этом не требуется, тарифы на коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению не изменятся. Организацией, ответственной за надлежащую эксплуатацию и содержание внутридомовых инженерно-технических систем домов, остается управляющая компания.



Платёжные документы за январь будут направлены собственникам жилых и нежилых помещений от МОЭК. При этом управляющая компания с 1 января 2020 года обязана прекратить предъявление собственникам и пользователям помещений квитанций на оплату коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за первое полугодие 2019 года упала на 12% до 6.034 млрд руб. с 6.851 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 85.064 млрд руб. с 88.251 млрд руб. Показатель EBITDA составил 15.416 млрд руб. против 15.124 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 1.3 раза до 4.134 млрд руб. с 3.098 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 1.1% до 94.828 млрд руб. с 93.826 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.129 млрд руб. против 13.128 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 09.12.2019