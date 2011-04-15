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09/12/2019
13:39

В РФ могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития предлагает запретить взыскивать долги с пенсий россиян. Как говорится в сообщении Госдумы со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, данная инициатива министерства заслуживают поддержки.

"В случае, если эти законопроекты будут внесены, мы готовы их рассмотреть. Предложения, которые были озвучены в СМИ, о том, что должно быть ограничено взыскание долгов со страховых пенсий граждан, а также о том, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум, заслуживают поддержки. Это справедливо по отношению к людям", — сказал он.

В.Пискарев напомнил, что Госдума ведёт работу над схожими инициативами. На рассмотрении Комитета по безопасности и противодействию коррупции находится законопроект, запрещающий взыскание на выплаты социального характера, в том числе социальные доплаты к пенсии, субсидии, выплаты инвалидам и средства иной государственной социальной помощи, а также на пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности и накопительные пенсии.

Ранее Госдума уже приняла закон, вступающий в силу с 1 июня 2020 года, которым запрещается взыскание с монетизированных льгот средств материнского капитала, пенсий по потере кормильца или выплат пострадавшим от ЧС.

Кроме того, в комитете находятся на рассмотрении ряд законопроектов, внесённых депутатами Госдумы и направленных на поддержание материальной обеспеченности граждан на уровне не ниже величины прожиточного минимума в случае взыскания у них долгов, — сказал В.Пискарев.

Парламентарий напомнил, что действующим законодательством закреплено, что при исполнении исполнительного документа с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов, при этом сумма денежных средств, остающихся у должника-гражданина после удержания, не учитывается.

"Зачастую после произведённых удержаний оставшаяся у должника-гражданина сумма денежных средств оказывается меньше прожиточного минимума, что не позволяет ему и членам его семьи удовлетворить базовые потребности", — подчеркнул председатель комитета.

"AK&M" от 09.12.2019
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