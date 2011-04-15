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09/12/2019
13:45

ФАС получила ходатайство AON Limited

В ФАС России 29 ноября 2019 года поступило ходатайство компании AON Limited о приобретении в результате совершения сделки по приобретению 100% акций компании Aon plc прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Аон Рус". Об этом говорится в сообщении службы.

В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия, отмечает ФАС.

Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства.

Основной вид деятельности ООО "Аон Рус" - деятельность страховых агентов и брокеров.



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