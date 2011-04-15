Совкомбанк приобрёл 50% долю брокера "Септем Капитал"

Совкомбанк приобрёл 50.1% в инвестиционной компании "Септем Капитал", владеющей мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов "Yango. Доходчивые вложения". Об этом говорится в сообщении банка.



Финансовые детали соглашения не раскрываются. Текущий состав участников не изменился, никто из основателей компании не вышел из бизнеса, а средства нового инвестора в полном объёме будут направлены на развитие бизнеса: компания направит инвестиции на запуск новых уникальных и высокотехнологичных решений для клиентов, которые позволят двигаться быстрее рынка. В ближайшее время сделка должна быть одобрена ФАС.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.





"AK&M" от 09.12.2019