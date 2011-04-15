Московский НПЗ увеличил надёжность технологических установок

Московский НПЗ "Газпром нефти" в соответствии с графиком завершил осенний плановый ремонт производственных комплексов. Об этом говорится в сообщении предприятия.



В общей сложности выполнено более 200 крупных мероприятий, которые дополнительно повысили экологичность и энергоэффективность производства. С 2011 года "Газпром нефть" проводит на предприятии масштабную программу развития с объёмом инвестиций 250 млрд руб.



Проведение плановых ремонтов - это обязательное условие обеспечения гарантированной надёжности и безопасности эксплуатации оборудования. На 12 установках прошли работы по замене змеевиков нагревательных элементов, ремонту трубопроводов, теплообменников, холодильного оборудования, внутренних устройств колонн. Технологические объекты, не задействованные в ремонте, продолжали работу в штатном режиме и обеспечили выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным планом. К проведению планового ремонта было привлечено более 1500 специалистов.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.







"AK&M" от 09.12.2019