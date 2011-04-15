Московская Биржа провела первые аукционы по размещению средств Федерального казначейства через ЦК

На Московской Бирже 3–5 декабря 2019 года состоялись первые аукционы Федерального казначейства по размещению средств федерального бюджета через центрального контрагента (ЦК). Об этом говорится в сообщении биржи.



Новые операции позволяют всем участникам рынка РЕПО с ЦК с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) привлекать средства Федерального казначейства на рыночной аукционной основе, а ЦК обеспечивает гарантию исполнения заключенных сделок.



Суммарный объём размещённых на аукционах средств в депозиты ЦК сроками от одного до 14 дней составил 18 млрд руб.



Среди участников, заключивших первые сделки на новом сегменте, – Абсолют Банк, "АЛОР+", "Атон", ФГ БКС, Банк ВТБ, АКБ "Держава", ИНГ Банк (Евразия), "Открытие Брокер", Промсвязьбанк, БК "Регион" и другие.





"AK&M" от 09.12.2019