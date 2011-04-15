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09/12/2019
15:35

РФПИ и Metro Cash & Carry инвестируют в развитие франшизы "Фасоль"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, ряд ведущих ближневосточных инвестиционных фондов и Metro Cash & Carry объявили о создании совместного предприятия для дальнейшего развития программы франшизы "Фасоль". Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Работа совместного предприятия будет направлена на предоставление финансирования независимым предпринимателям для открытия ими малых и средних предприятий в торговле. На первом этапе работы СП планируется открыть более 300 магазинов с потенциалом увеличения финансирования в будущем.

Франшиза "Фасоль" позволит предпринимателям получить привлекательные условия открытия торговой точки, надёжное партнёрство и сохранить независимость владения бизнесом.

METRO - один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. Компания представлена в 35 странах мира с общим количеством сотрудников свыше 150 тыс. человек. Компания предоставляет индивидуальные решения для удовлетворения региональных и международных потребностей своих мелкооптовых и розничных клиентов.

"Фасоль" - программа по развитию партнёрской сети международной компании METRO, которая помогает предпринимателям открыть продовольственный магазин с нуля или же расширить ассортимент и повысить прибыль действующей торговой точки. В России франшиза была запущен в 2014 году в тестовом периоде, а с 2017 года начала свою работу в полноценном режиме и уже перешагнула рубеж в 1.5 тыс. магазинов. Проект развивается во всех городах присутствия торговых центров METRO в России.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.

"AK&M" от 09.12.2019
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