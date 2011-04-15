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09/12/2019
15:37

Сервис онлайн-переводов Юнистрим недоступен из-за техработ

Сервис онлайн-переводов Юнистрим недоступен из-за техработ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сервис онлайн-переводов в данный момент недоступен из-за плановых технических работ, направленных на улучшение сервиса", - говорится на сайте сервиса.

Международная платёжная система денежных переводов "Юнистрим" работает почти в 200 странах мира, через более чем 300 тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. Юнистрим имеет собственные сети в Греции, Великобритании и на Кипре. Партнёрами системы являются более 460 финансовых институтов. Юнистрим имеет статус национально значимой платёжной системы.



"AK&M" от 09.12.2019
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