Сервис онлайн-переводов Юнистрим недоступен из-за техработ. Об этом говорится в сообщении компании.



"Сервис онлайн-переводов в данный момент недоступен из-за плановых технических работ, направленных на улучшение сервиса", - говорится на сайте сервиса.



Международная платёжная система денежных переводов "Юнистрим" работает почти в 200 странах мира, через более чем 300 тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. Юнистрим имеет собственные сети в Греции, Великобритании и на Кипре. Партнёрами системы являются более 460 финансовых институтов. Юнистрим имеет статус национально значимой платёжной системы.







"AK&M" от 09.12.2019