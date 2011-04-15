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09/12/2019
15:41

Основной пик загруженности автодорог в Москве придётся на 23-29 декабря, ЦОДД

В декабре в столице традиционно наблюдается рост числа поездок. Во второй половине декабря увеличится количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов. В среднем ожидается увеличение количества автомобилей, приезжающих из-за МКАД, более чем на 50 тыс. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

В пиковые дни ожидается еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах - до 150 тыс. - это связано с увеличением курьерских доставок и повышением активности москвичей.

Также в конце декабря планируются ограничения в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Ухудшение погодных условий и сильные снегопады могут также сильно осложнить ситуацию. Помимо утренних и вечерних часов пик загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидаем 8-9 баллов.

Количество автомобилей начнёт увеличиваться, начиная со второй половины декабря - после 16-го числа. Основной пик загруженности придётся на 23-29 декабря. При этом количество автомобилей пойдёт на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.


"AK&M" от 09.12.2019
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