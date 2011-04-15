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09/12/2019
16:22

АСВ перечислило Банку России ещё 12 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 29 ноября 2019 года перечислила Банку России 12 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии. С начала IV квартала 2019 года агентство вернуло 21 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Всего АСВ перечислило Банку России 213 млрд руб., в том числе в 2019 году – 168 млрд руб. На 1 декабря 2019 года остаток задолженности агентства составляет 629 млрд руб.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил Агентству начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1030 млрд руб. агентство получило 842 млрд руб. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.

"AK&M" от 09.12.2019
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