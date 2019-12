Россия и Украина провели газовые переговоры

В Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе.



Кроме того, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления Газпрома Алексея Миллера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.



А.Миллер подробно проинформировал Георга Графа Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.



Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа ещё не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора.



А.Миллер подчеркнул, что Газпром ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



