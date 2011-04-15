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09/12/2019
16:56

"Газпром нефть" открыла новые залежи углеводородов в Иркутской области

"Газпром нефть" открыла новые залежи углеводородов на Игнялинском лицензионном участке в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Ожидаемый прирост запасов составляет свыше 19 млн т нефти, или почти 10% от всех извлекаемых запасов Чонской группы месторождений.

По итогам бурения поисково-оценочной скважины на Игнялинском лицензионном участке "Газпромнефть-Гео" (дочернее общество "Газпром нефти") выявило 4 новые залежи. При испытании пласта был получен фонтанирующий приток нефти с дебитом свыше 40 т в сутки, что подтвердило промышленный потенциал открытия.

С учётом новых залежей прирост извлекаемых запасов может составить 19.4 млн т нефти, что соответствует масштабу самостоятельного месторождения средних размеров. Общий объём извлекаемых запасов жидких углеводородов Чонского проекта превышает 213 млн т, Игнялинского участка - 64 млн т.

Рентабельное освоение залежей Чонских месторождений затруднено их сложным геологическим строением и широкой географией залегания углеводородов. При определении места бурения поисково-оценочной скважины использовалась сейсмогеологическая модель пластов Игнялинского месторождения. Для её создания был интерпретирован большой объём информации о строении участка, включающей результаты исследования 75 пробуренных скважин и данные 3D-сейсморазведки, а также построены трехмерные модели терригенных залежей. Кроме того, специалисты "Газпром нефти" совместно с технологическим партнёром Schlumberger разработали детальную глубинно-скоростную модель актива. Она учитывает особенности и историю тектонического развития нефтеносного региона. Цифровые продукты позволили определить ключевые нефтеносные зоны осваиваемых участков.

В 2020 году на Игнялинском месторождении "Газпром нефть" планирует бурение 3 скважин для опытно-промышленной эксплуатации, а до 2022 года - ещё 8 поисково-разведочных.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.

"AK&M" от 09.12.2019
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