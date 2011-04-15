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09/12/2019
17:06

При перемещении свыше $100 тыс. физлицам придётся представить документы, ФТС

В РФ с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Об этом сообщила ФТС России.

Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путём.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счёта, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.



"AK&M" от 09.12.2019
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