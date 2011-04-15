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09/12/2019
17:08

Проезд по МЦД стал платным

Период бесплатного проезда по Московским центральным диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Подольск-Нахабино" закончился 9 декабря 2019 года, сообщил Стройкомплекс.

Пассажиры могут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты "Тройка" и пользоваться всеми льготами по социальным картам. Можно бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в течение 90 минут. Для этого нужно валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

Проезд по МЦД сделали бесплатным с 25 ноября по 8 декабря включительно для отладки билетной системы.

Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября на Белорусском вокзале.



"AK&M" от 09.12.2019
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