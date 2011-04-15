Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/12/2019
18:25

Минсельхоз прогнозирует увеличение на 4% выручки сельхозорганизаций

Минсельхоз России прогнозирует увеличение на 4% выручки сельхозорганизаций в 2019 году. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову.

Так, выручка сельскохозяйственных организаций в 2019 году составит около 3 трлн руб., что на 4% больше показателя 2018 года. Рентабельность АПК с учётом субсидий составит 14.6%. Кроме того, инвестиции в основной капитал достигнут 520-540 млрд руб., что на 10-15% выше, чем годом ранее. Также по отношению к 2018 году ожидается рост сельхозпроизводства. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам года может составить 2%.

По словам замминистра, в 2020 году будет увеличено финансирование льготного кредитования сельского хозяйства. Этот механизм остается востребован у отечественных аграриев, поэтому в следующем году Минсельхоз планирует увеличить объем господдержки по этому направлению с 66 млрд руб. в 2019 году до 90 млрд руб. Вторая важная форма поддержки - льготный лизинг. В этом году только через Росагролизинг было приобретено сельхозтехники на сумму порядка 25 млрд руб. В 2020 году этот показатель увеличится не менее чем на 15%.


"AK&M" от 09.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100