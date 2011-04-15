Минсельхоз прогнозирует увеличение на 4% выручки сельхозорганизаций

Минсельхоз России прогнозирует увеличение на 4% выручки сельхозорганизаций в 2019 году. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову.



Так, выручка сельскохозяйственных организаций в 2019 году составит около 3 трлн руб., что на 4% больше показателя 2018 года. Рентабельность АПК с учётом субсидий составит 14.6%. Кроме того, инвестиции в основной капитал достигнут 520-540 млрд руб., что на 10-15% выше, чем годом ранее. Также по отношению к 2018 году ожидается рост сельхозпроизводства. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам года может составить 2%.



По словам замминистра, в 2020 году будет увеличено финансирование льготного кредитования сельского хозяйства. Этот механизм остается востребован у отечественных аграриев, поэтому в следующем году Минсельхоз планирует увеличить объем господдержки по этому направлению с 66 млрд руб. в 2019 году до 90 млрд руб. Вторая важная форма поддержки - льготный лизинг. В этом году только через Росагролизинг было приобретено сельхозтехники на сумму порядка 25 млрд руб. В 2020 году этот показатель увеличится не менее чем на 15%.





"AK&M" от 09.12.2019