В новогодние праздники парковки в Москве будут бесплатными

В новогодние праздники, с 1 по 8 января 2020 года, парковки в столице будут бесплатными. Об этом сообщила мэрия Москвы.



В эти дни оставить машину можно будет на любой улице Москвы, включенной в зону городского парковочного пространства. Платными останутся лишь плоскостные парковки со шлагбаумами - они будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.



Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также не оставлять автомобили в неположенных местах.



В центре столицы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения. Это связано с проведением основных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество". Для москвичей и туристов будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы.



Так, с 02:00 28 декабря 2019 года до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут участки: Тверской улицы (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховой улицы (от Воздвиженки до Тверской улицы), улицы Охотный Ряд (от Моховой улицы до Театрального проезда), Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).



Автомобилисты также не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.





"AK&M" от 09.12.2019