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09/12/2019
17:17

Кабмин одобрил всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября

Правительство РФ одобрило всероссийскую перепись населения. Соответсвующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Установлено, что перепись будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года. Момент, на который будет осуществляться сбор сведений о населении и его учёт, – 0 часов 1 октября 2020 года. На отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре будет затруднено, перепись пройдёт с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.

Кроме этого, определены ответственные за подготовку и проведение переписи, обработку полученных сведений, подведение итогов переписи, их официальное опубликование, хранение переписных листов, её методологическое обеспечение; предоставление необходимых для проведения переписи картографических материалов; проведение переписи отдельных категорий населения; обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и других документов переписи.

"AK&M" от 09.12.2019
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