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09/12/2019
17:54

Регионы довели до аграриев 88% федеральных субсидий

Регионы довели до аграриев 88% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз России.

По состоянию на 5 декабря 2019 года предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 119.7 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 105.3 млрд руб., или 88% от предусмотренного объёма, что на 4.5 процентного пункта выше уровня 28 ноября 2019 года.

Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 97.4%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 99%.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидирует Санкт-Петербург (100%), а также Ненецкий автономный округ (99.7%), Чукотский автономный округ (99.7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (99.1%), Сахалинская область (98.9%), Магаданская область (98.8%), Забайкальский край (98.6%), Алтайский край (98.1%), Кировская область (97.8%) и Красноярский край (97.7%).

Самые низкие темпы наблюдаются в Еврейской автономной области (25.7%), Севастополе (34.9%) и Республике Ингушетия (38.7%).



"AK&M" от 09.12.2019
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