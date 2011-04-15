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09/12/2019
17:25

Пересадка со станции метро "Калужская" на БКЛ откроется в 2021 году

Станцию метро "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется открыть в 2021 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Она будет связана пересадкой со станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии метро, благодаря этому местные жители смогут без пересадок добираться до соседних районов - Зюзино и Проспект Вернадского. Сейчас ведётся выемка грунта из котлована станции", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, "Воронцовская" - станция мелкого заложения. Она разместится под Хлебобулочным проездом в месте его пересечения с улицей Профсоюзная и Старокалужским шоссе.


"AK&M" от 09.12.2019
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