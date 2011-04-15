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09/12/2019
17:51

Д.Медведев утвердил условия программы "Дальневосточная ипотека"

Правительство РФ утвердило условия программы "Дальневосточная ипотека". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Установлено, что АО "ДОМ.РФ" будет осуществлять выплаты возмещений кредитным организациям недополученных доходов по выданным с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года молодым семьям или владельцам "дальневосточного гектара" ипотечным жилищным кредитам по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн руб. на цели приобретения или строительства жилых помещений на территории субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В рамках Программы установлена выдача кредитов на общую сумму до 450 млрд руб. (около 147 тыс. кредитов).

Гражданин может получить такой кредит только однократно. В случае повторного получения заёмщиком льготного кредита или в случае, если молодая семья не будет проживать в приобретённом жилье, процентная ставка может быть повышена, а выплаты банкам прекращены.

Предполагается, что выплаты кредитным организациям будут осуществляться АО "ДОМ.РФ" ежемесячно в течение всего срока ипотечного кредита в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, увеличенным на 4 процентных пункта, и размером процентной ставки по ипотечному кредиту (2%). Общий объём выплат кредитным организациям за период до 2044 года оценивается в размере около 418 млрд руб.

В 2019 году будет направлено 14.66 млн руб. на увеличение уставного капитала АО "ДОМ.РФ" путём размещения дополнительных акций и оформления на них права собственности Российской Федерации в соответствии с трёхсторонним договором между Минфином, Росимуществом и АО "ДОМ.РФ".

"AK&M" от 09.12.2019
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