"Прогресс МС-13" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-13" 9 декабря 2019 года в 13:35:11 MSK в штатном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос.



Стыковка "грузовика" осуществлена к стыковочному отсеку "Пирс" российского сегмента МКС.



Сближение грузового корабля с МКС проходило по трёхсуточной схеме. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в Центре управления полётами и российских членов экипажа - космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочки.



Напомним, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13" стартовал с площадки N 31 космодрома "Байконур" 6 декабря 2019 года. Весь его автономный полёт контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС.



Корабль "Прогресс МС-13" доставил на Международную космическую станцию около 2.5 тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Кроме того, "грузовик" доставил новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для сохранения физической формы экипажа в условиях невесомости.





"AK&M" от 09.12.2019