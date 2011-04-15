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09/12/2019
16:01

"Прогресс МС-13" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-13" 9 декабря 2019 года в 13:35:11 MSK в штатном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос.

Стыковка "грузовика" осуществлена к стыковочному отсеку "Пирс" российского сегмента МКС.

Сближение грузового корабля с МКС проходило по трёхсуточной схеме. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в Центре управления полётами и российских членов экипажа - космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочки.

Напомним, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13" стартовал с площадки N 31 космодрома "Байконур" 6 декабря 2019 года. Весь его автономный полёт контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС.

Корабль "Прогресс МС-13" доставил на Международную космическую станцию около 2.5 тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Кроме того, "грузовик" доставил новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для сохранения физической формы экипажа в условиях невесомости.


"AK&M" от 09.12.2019
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