Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь при которых оказывается бесплатно, категории граждан, которым медицинская помощь оказывается бесплатно, средние нормативы объёма медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты, требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – территориальные программы) в части определения порядка и условий её предоставления, критериев доступности и качества.



Средние нормативы объёма медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи в рамках программы определяются в расчёте на одного жителя в год, а в рамках базовой программы ОМС – на одно застрахованное лицо.



Программа на следующие три года содержит ряд новых положений.

Конкретизированы права пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, на получение медицинской помощи, включая проведение диспансеризации с привлечением близлежащих медицинских организаций и диспансерного наблюдения (при наличии хронических заболеваний) в соответствии с порядками, установленными Минздравом.



Закреплены права беременных женщин, обратившихся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.



Предусмотрена приоритетность финансового обеспечения первичной медико-санитарной помощи, а также приоритетный порядок индексации заработной платы медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь.



Конкретизировано осуществление за счёт средств субъектов Федерации финансового обеспечения проведения патологоанатомических исследований в патологоанатомических отделениях медицинских организаций (за исключением исследований, проводимых при заболеваниях, включённых в базовую программу ОМС).



Установлены средние нормативы объёма и средние нормативы финансовых затрат по проводимым в амбулаторных условиях отдельным диагностическим и лабораторным исследованиям (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии).



В целях реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в программе предусмотрено увеличение средних нормативов объёма медицинской помощи на 1 застрахованное лицо и нормативов финансовых затрат на 1 единицу медицинской помощи на 2020 год в сравнении с 2019 годом с дальнейшим ежегодным ростом по профилактическим мероприятиям, при этом с 2020 года нормативы для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации устанавливаются в комплексных посещениях.



Увеличен норматив объёма медицинской помощи в условиях дневного стационара на 1 застрахованное лицо с 0.062 в 2019 году до 0.06296 случая на 2020 год, 0.06297 случая в 2021 году, 0.06299 случая в 2022 году, в том числе в связи с реализацией федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" установлен норматив объёма медицинской помощи по профилю "онкология" на 1 застрахованное лицо в 2020 году – 0.006941 случая, в 2021 году – 0.0076351 случая, в 2022 году – 0.0083986 случая.



Увеличен норматив объёма медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, на 1 застрахованное лицо с 0.17443 случая госпитализации в 2019 году до 0.17671 случая госпитализации в 2020–2022 годах.



В связи с реализацией мероприятий федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" (в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии) установлены средние нормативы объёма медицинской помощи по профилю "онкология" (на 1 застрахованное лицо) на 2020 год – 0.01001 случая госпитализации, на 2021 год – 0.011011, на 2022 год – 0.0121121, а также на 2020–2022 годы средние нормативы объёма гистологических и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии – 0.0501 и 0.0007 исследования соответственно.



В Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включённых в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов, по профилю "онкология" дополнительно включены 18 методов конформной дистанционной лучевой терапии.



Средние нормативы объёма медицинской помощи на 2020–2022 годы, оказываемой за счёт средств бюджета и средств ОМС, скорректированы с учётом статистических данных о динамике заболеваемости и смертности населения, фактического выполнения объёмов медицинской помощи за 2018 год, а также с учётом необходимости реализации указа президента России от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".



Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой (без учёта расходов федерального бюджета), составляют: за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчёте на одного жителя) в 2020 году - 3621.1 руб. (103.8% к 2019 году), 2021 году - 3765.9 руб. (104% к 2020 году) и 2022 году - 3972.7 руб. (105.5% к 2021 году); за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счёт субвенций Федерального фонда ОМС (в расчёте на одно застрахованное лицо) в 2020 году - 12.699 тыс. руб. (107.6% к 2019 году), 2021 году - 13.462 тыс. руб. (106% к 2020 году) и 2022 году - 14.193 руб. тыс. (105.4% к 2021 году).



"AK&M" от 09.12.2019