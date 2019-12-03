ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 10 декабря, в размере 63.7244 руб. против 63.7185 руб. на 7 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.12.19 - 63.7185 руб.

06.12.19 - 63.8135 руб.

05.12.19 - 64.1948 руб.

04.12.19 - 64.1401 руб.

03.12.19 - 64.4097 руб.































































































"AK&M" от 09.12.2019