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10/12/2019
09:33

Повтор! АВТОВАЗ покупает 50% СП GM-AVTOVAZ

АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией группы "АВТОВАЗ". Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки.

В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определённого периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована.

Группа "АВТОВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для 4-х брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в г. Тольятти - АО "АВТОВАЗ" и в г. Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".

Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4



"AK&M" от 09.12.2019
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