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10/12/2019
14:15

"Аэроэкспресс" обновил поезда на Шереметьевском направлении

"Аэроэкспресс" обновил подвижной состав на Шереметьевском направлении. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Компания запустила ещё один двухэтажный "Аэроэкспресс" производства швейцарской фирмы Stadler по маршруту Одинцово - аэропорт "Шереметьево".

Теперь шесть двухэтажных поездов будут перевозить пассажиров по указанному маршруту. Таким образом, на сегодняшний день обновлено уже 70% подвижного состава на этом направлении.

Полностью заменить подвижной состав на Шереметьевском направлении на двухэтажные поезда "Аэроэкспресс" планирует до конца года.

ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.

Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

"AK&M" от 10.12.2019
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