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10/12/2019
12:53

В Азербайджане построят сервисный центр для российских вертолётов

В Азербайджане началось строительство сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолётов российского производства. Об этом сообщил холдинг "Вертолёты России" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Ранее российская и азербайджанская стороны подписали соглашение, в соответствии с которым холдингу будет передана доля в 25% уставного капитала "Хеликоптер Сервис Центр", соответствующий договор купли-продажи планируется заключить в I квартале 2020 года. Соглашение также предусматривает передачу "Хеликоптер Сервис Центр" технологий, позволяющих предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту вертолётов российского и советского производства.

АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.12.2019

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