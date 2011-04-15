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10/12/2019
11:54

В РФ отзывают 201 автомобиль Jeep Cherokee

АО "ЭФСИЭЙ РУС" отзывает 201 автомобиль Jeep Cherokee (KL). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2018 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является электронный блок управления трансмиссией, который может иметь неправильные настройки. Они могут вызывать некорректную работу трансмиссии при замедлении автомобиля и спровоцировать остановку двигателя внутреннего сгорания, которая может стать неожиданной для водителя автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах необходимо проверить версию программного обеспечения блока управления двигателем (РСМ) и при необходимости перепрограммировать (РСМ). Также необходимо проверить версию программного обеспечения блока управления трансмиссией и при необходимости перепрограммировать трансмиссию.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
АО "ЭФСИЭЙ РУС" является официальным представителем изготовителя Jeep на российском рынке.

"AK&M" от 10.12.2019
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