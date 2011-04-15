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10/12/2019
12:29

Господдержка сектора АПК недостаточно эффективна, полагает Счётная палата

Система государственной поддержки сельхозорганизаций недостаточно эффективна. К такому выводу пришла Счётная палата по итогам проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе, говорится в сообщении контрольного ведомства.

Одна из проблем, на которую Счётная палата обратила внимание в ходе проверки в Ростовской области, - высокая концентрация субсидий у ограниченного количества получателей господдержки. В 2017-2018 годах 60-100% помощи получали от одной до трёх организаций.

"Однако господдержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций. Так, по итогам 2018 года ряд крупнейших организаций-получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а это почти 1 млрд руб. либо не завершили инвестпроекты, либо не вышли на безубыточный уровень деятельности", - сообщил аудитор Михаил Мень.

Например, в отношении одного из предприятий области, получившего в 2018 году господдержку около 400 млн руб., начата процедура банкротства. При этом в объёмах птицеводческой продукции региона доля этой организации составила более 40%.

"В связи с этим можно говорить о снижении ожидаемого эффекта господдержки на развитие животноводства области в целом. Как следствие, по итогам 2018 года показатель госпрограммы Ростовской области "индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий" не был достигнут и составил 95.5%", - отметил М.Мень.

Проверка также выявила финансовые нарушения при использовании средств поддержки на 447 млн руб. Из них 380.5 млн – это нарушения Минсельхоза.

В частности, министерство не направило Республике Крым и Ростовской области требования по возврату средств, в связи с недостижением ими показателей результативности использования субсидий. В результате федеральный бюджет недополучил расчётно 35.3 млн руб. Также в 2019 году Минсельхоз нарушил условия предоставления субсидий Ростовской области на 345.2 млн руб.

Остальные нарушения на 66.4 млн руб. приходятся на Минсельхозпрод Ростовской области.

"AK&M" от 10.12.2019
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