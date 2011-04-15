Во вторник на мировых фондовых площадках наблюдается повышение неопределенности в рядах инвесторов, о чем свидетельствует неоднозначная динамика индексов. При этом негатив все же превалирует, и это неудивительно, учитывая, что игроки по-прежнему не видят фактического прогресса в отношениях Вашингтона и Пекина. Шансы на то, что вступление в силу новых тарифов в это воскресенье не состоится, продолжают снижаться, и это заставляет участников рынка в лучшем случае бездействовать. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



На этом фоне российский рынок перешел в фазу консолидации. После первого часа торгов индекс МосБиржи снижается на 0.16%, РТС цепляется за уровни открытия. При этом рубль уже успел обновить максимумы, отправив доллар к ключевой локальной поддержке 63.50 руб., которая сдержала падение в первой половине ноября. Российская валюта пользуется просадкой "американца" на форексе и высокими ценами на нефть. Однако в случае дальнейшего ухудшения отношения к риску продолжение подъема рубля будет проблематичным.



Brent расположилась в районе отметки $64 за баррель, пытаясь определить статус 200-дневной скользящей средней, которая пока выступает в роли сопротивления. Сегодня вечером API опубликует свежие еженедельные данные по запасам сырой нефти, и если релиз отразит падение объемов, это станет подспорьем для рынка, хотя основное внимание инвесторов по-прежнему направлено на торговый фронт.



На рынке Forex доллар находится под давлением против евро, но укрепляется в паре с иеной, и это показывает, что спрос на риск еще не угас. Евро/доллар снова поднялась над 100-дневной скользящей средней и тестирует зону 1.1070, которая стоит на пути к отметке 1.11. Определенное влияние на краткосрочную динамику пары могут оказать сегодняшние данные IFO из Германии и еврозоны.



"AK&M" от 10.12.2019