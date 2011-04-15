Нефтяные котировки остаются вблизи комфортных уровней в условиях нейтрального внешнего фона. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $64.2/bbl, WTI - $58.9/bbl. Положительное влияние на нефтяной рынок по-прежнему оказывают итоги встречи ОПЕК+, в соответствие с которыми фактическое сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в начале 2020 года, вероятно, усилится до 2.1 mbd по отношению к уровню добычи в октябре прошлого года. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают ожидания того, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 2 mb (согласно опросу Bloomberg).



Предварительные данные по запасам нефти в США традиционно будут опубликованы сегодня в вечерние часы. Отметим, что в течение недели внимание также привлечет ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку, который будет опубликован в среду. В остальном же нефтяные котировки в ближайшее время будут торговаться в русле прочих рисковых активов.



"AK&M" от 10.12.2019