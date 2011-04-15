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10/12/2019
10:50

Нефтяные котировки остаются вблизи комфортных уровней в условиях нейтрального внешнего фона

Нефтяные котировки остаются вблизи комфортных уровней в условиях нейтрального внешнего фона. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $64.2/bbl, WTI - $58.9/bbl. Положительное влияние на нефтяной рынок по-прежнему оказывают итоги встречи ОПЕК+, в соответствие с которыми фактическое сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в начале 2020 года, вероятно, усилится до 2.1 mbd по отношению к уровню добычи в октябре прошлого года. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают ожидания того, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 2 mb (согласно опросу Bloomberg).

Предварительные данные по запасам нефти в США традиционно будут опубликованы сегодня в вечерние часы. Отметим, что в течение недели внимание также привлечет ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку, который будет опубликован в среду. В остальном же нефтяные котировки в ближайшее время будут торговаться в русле прочих рисковых активов.

"AK&M" от 10.12.2019
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