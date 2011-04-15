Развязку ТТК с Северным дублёром Кутузовского проспекта начнут строить в 2020 году

Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) начнётся в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас идут проектно-изыскательские работы. Ведётся переустройство инженерных коммуникаций, строительство дорог и очистного сооружения. Кроме этого, освобождается территория для дальнейших работ по строительству транспортных сооружений", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, здесь построят и реконструируют около 9.7 км дорог, включая участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда. Проведут реконструкцию Причального проезда, 1-го и 2-го Силикатных проездов.



Также возведут четыре эстакады: эстакада съезда с Северного дублёра Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд; эстакада левоповоротного въезда на Северный дублёр Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной; эстакада съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную; эстакада съезда с ТТК на Северный дублёр Кутузовского проспекта.



Также построят два подземных пешеходных перехода и дополнительный пролёт двухпутного железнодорожного моста.



"AK&M" от 10.12.2019