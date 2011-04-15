Группа "Сафмар" рассматривает возможность объединения двух своих угольных активов - Кузбасской топливной компании и "Русского угля". Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.



Угольная компания будет ежегодно добывать свыше 30 млн т угля, 20 млн т из которых планируется направлять на экспорт.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.12.2019