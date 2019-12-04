ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 11 декабря в размере 63.5788 руб. против 63.7244 руб. на 10 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.12.19 - 63.7244 руб.

07.12.19 - 63.7185 руб.

06.12.19 - 63.8135 руб.

05.12.19 - 64.1948 руб.

04.12.19 - 64.1401 руб.

































































































"AK&M" от 10.12.2019