Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 декабря

Банк России установил на 11 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3989

1 Азербайджанский манат 37.4765

100 Армянских драмов 13.3401

1 Белорусский рубль 30.1079

1 Болгарский лев 35.9955

1 Бразильский реал 15.3472

100 Венгерских форинтов 21.2187

1000 Вон Республики Корея 53.3377

10 Гонконгских долларов 81.2384

10 Датских крон 94.2048

1 Доллар США 63.5788

1 Евро 70.3881

100 Индийских рупий 89.6680

100 Казахстанских тенге 16.4573

1 Канадский доллар 48.0711

100 Киргизских сомов 90.8269

10 Китайских юаней 90.3339

10 Молдавских леев 36.6448

1 Новый туркменский манат 18.1914

10 Норвежских крон 69.5185

1 Польский злотый 16.4189

1 Румынский лей 14.7296

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6268

1 Сингапурский доллар 46.7629

10 Таджикских сомони 65.6602

1 Турецкая лира 10.9394

10000 Узбекских сумов 66.7494

10 Украинских гривен 26.7954

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.5489

10 Чешских крон 27.5830

10 Шведских крон 66.7109

1 Швейцарский франк 64.4162

10 Южноафриканских рэндов 43.4101

100 Японских иен 58.5198

"AK&M" от 10.12.2019