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|10/12/2019
12:40
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 декабря
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Банк России установил на 11 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3989
1 Азербайджанский манат 37.4765
100 Армянских драмов 13.3401
1 Белорусский рубль 30.1079
1 Болгарский лев 35.9955
1 Бразильский реал 15.3472
100 Венгерских форинтов 21.2187
1000 Вон Республики Корея 53.3377
10 Гонконгских долларов 81.2384
10 Датских крон 94.2048
1 Доллар США 63.5788
1 Евро 70.3881
100 Индийских рупий 89.6680
100 Казахстанских тенге 16.4573
1 Канадский доллар 48.0711
100 Киргизских сомов 90.8269
10 Китайских юаней 90.3339
10 Молдавских леев 36.6448
1 Новый туркменский манат 18.1914
10 Норвежских крон 69.5185
1 Польский злотый 16.4189
1 Румынский лей 14.7296
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6268
1 Сингапурский доллар 46.7629
10 Таджикских сомони 65.6602
1 Турецкая лира 10.9394
10000 Узбекских сумов 66.7494
10 Украинских гривен 26.7954
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.5489
10 Чешских крон 27.5830
10 Шведских крон 66.7109
1 Швейцарский франк 64.4162
10 Южноафриканских рэндов 43.4101
100 Японских иен 58.5198
"AK&M" от 10.12.2019
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