Банк России на 11 декабря понизил курс евро к рублю почти на 12 копеек до 70.3881 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 63.5788 руб.

Банк России на 11 декабря понизил официальный курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 70.3881 руб. с 70.5047 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 63.5788 руб. с 63.7244 руб. 10 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 11 декабря уменьшилась более чем на 13 копеек (-0.2%) до 66.6429 руб. с 66.7755 руб. 10 декабря.



"AK&M" от 10.12.2019