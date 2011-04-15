"Газпром нефть" начала производство судовых масел в Сингапуре

Операционная компания Gazpromneft Marine Lubricants приступила к выпуску высокотехнологичных судовых масел на производственной площадке в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Локализация производства смазочных материалов под брендом Gazpromneft Ocean на партнерском заводе AP Oil позволит сократить сроки поставки продукции "Газпром нефти" в порт Сингапур до 2-х дней и в порты Малайзии до 4-х дней.



На блендинговом предприятии в Сингапуре обеспечен выпуск судовых моторных масел, оригинальные рецептуры которых были разработаны с учётом требований MARPOL 2020. Смазочные материалы Gazpromneft Ocean одобрены ключевыми производителями судового оборудования и подходят для двух- и четырехтактных двигателей, работающих на любых видах топлива, в том числе - на низкосернистом (содержание серы не более 0.5%) и ультранизкосернистом (содержание серы не более 0.1%).



В настоящее время судовые масла "Газпром нефти" представлены в более чем 250 портах 24 стран мира. Стратегия развития бизнеса судовых масел "Газпром нефти" предусматривает дальнейшее активное расширение сбытовой сети и географии производства инновационной продукции за рубежом. Ожидается, что благодаря этому объем реализации масел Gazpromneft Ocean вырастет до 100 тыс тонн к 2030 году, доля компании на мировом рынке судовых смазочных материалов достигнет 4%.



Gazpromneft Marine Lubricants - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализируется на производстве и реализации судовых смазочных материалов на международном рынке. Ассортимент продукции включает 43 наименования масел и смазок для всех видов судового оборудования.



AP Oil International Limited - компания, основанная в 1975 году, специализируется на производстве масел и технических жидкостей с 1981 года. Производственная мощность заводов смазочных материалов AP Oil в Сингапуре составляет 65 тыс. т в год.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 10.12.2019