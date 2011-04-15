Уточнение, новая редакция! ПКП "Сыктывкарские бумажные изделия" намерено продать имущество Монди СЛПК

Уважаемые подписчики! Сообщение, опубликованное в ленте новостей "AK&M Online News" 9 декабря 2019 года в 13:52 MSK, излагается в новой редакции.





ПКП "Сыктывкарские бумажные изделия" намерено продать имущество Монди СЛПК. Об этом AK&M сообщили в АО "Монди СЛПК".



Напомним, в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" о получении в собственность находящихся на территории РФ основных производственных средств ООО "Производственно-коммерческое предприятие "Сыктывкарские бумажные изделия", что составляет 100% основных производственных средств предприятия.



Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии сделки, заявленной в ходатайстве, на состояние конкуренции, говорится в сообщении.



Основной вид деятельности ООО "Производственно-коммерческое предприятие "Сыктывкарские бумажные изделия" - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.



АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper (немелованные высококачественные бумаги) и является крупнейшим производителем бумаги в России. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, тарный картон и товарную целлюлозу. Самый известный бренд компании - офисная бумага "Снегурочка".



Mondi - один из глобальных лидеров по производству упаковочных материалов и бумаги, доставляющий радость своим клиентам и потребителям благодаря инновационным и экологичным упаковочным и бумажным решениям. Mondi представлена на всех этапах изготовления упаковочных материалов и бумаги: от управления лесами и производства целлюлозы, бумаги и полимерных пленок до разработки и изготовления эффективных промышленных и потребительских упаковочных решений. В 2018 доходы Mondi составили 7.48 млрд евро, а базовая EBITDA - 1.76 млрд евро.



Акции Mondi размещены на двух фондовых биржах: Mondi Limited котируется на Йоханнесбургской фондовой бирже (первичный листинг), а акции Mondi plc размещены на Лондонской фондовой бирже (премиальный листинг) под тикерами MND и MNDI соответственно. Акции Mondi включены в индекс FTSE 100 и с 2008 года в серию индексов FTSE4Good, а также в индекс SRI социально-ответственных инвестиций Йоханнесбургской фондовой биржи с 2007 года.



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