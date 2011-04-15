Росбанк и банк "Открытие" объединяют банкоматные сети

Росбанк заключил соглашение об объединении банкоматных сетей с банком "Открытие". Об этом говорится в сообщении Росбанка.



Клиентам Росбанка с 10 декабря 2019 года стали доступны операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах банка "Открытие" на условиях, аналогичных условиям снятия в банкомате Росбанка. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт Росбанка платёжных систем Visa и Mastercard.



С учётом предыдущих объединений сетей, куда со 2 декабря также входят банкоматы Совкомбанка, общее количество банкоматов, в которых клиенты Росбанка смогут снимать деньги без дополнительных комиссий, составит более 38 тыс. устройств по всей России.



Объединённая сеть банкоматов Росбанка также включает банкоматы Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, банков ВТБ, Уралсиб и АК Барс.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



"AK&M" от 10.12.2019