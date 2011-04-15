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10/12/2019
14:27

Производители аудиовизуальной и IT-продукции получат субсидии, МЭР

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление "О государственной поддержке проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков". Документ разработан Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Минпромторгом, Минкомсвязью и АО РЭЦ, говорится в сообщении МЭР.

На основании постановления российские компании получат субсидии из федерального бюджета для продвижения аудиовизуальных произведений и ИТ-продукции на экспорт.

Размер субсидии составит 70% от планируемых затрат организации, предусмотренных ее проектом повышения конкурентоспособности, на продвижение, сертификацию и адаптацию российский продукции.

Условие предоставления субсидии - увеличение совокупного объёма экспортной выручки от реализации аудиовизуальных произведений в 3.3 раза, от реализации ИТ-продукции - в 5 раз в течение 5 лет.

Реализация программы позволит увеличить объём экспорта услуг в таких сферах, как услуги частным лицам, услуги в сфере культуры и отдыха, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а также плату за пользование интеллектуальной собственностью.


"AK&M" от 10.12.2019
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